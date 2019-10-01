WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещённых веществ и методов на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В программу мониторинга запрещённых веществ на следующий год вошёл экдистерон, который с 2021 года может быть полностью запрещён.

Экдистерон — это соединение стероидной структуры, в фармацевтике использующееся как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2020 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.

Ранее сообщалось, что экс-тренер четырёхкратного чемпиона ОИ Мо Фары был дисквалифицирован за допинг.