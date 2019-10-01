WADA опубликовало список запрещённых веществ на 2020 год
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В программу мониторинга запрещённых веществ на следующий год вошёл экдистерон, который с 2021 года может быть полностью запрещён.
Экдистерон — это соединение стероидной структуры, в фармацевтике использующееся как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.
Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2020 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.
Ранее сообщалось, что экс-тренер четырёхкратного чемпиона ОИ Мо Фары был дисквалифицирован за допинг.