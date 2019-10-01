Сидорова ответила на вопрос о возможной встрече с Путиным

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, ответила на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Планируется ли личная встреча с Путиным? Надо у него спросить. Но его поздравление мы видели, для меня это очень почётно и приятно», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.

На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.

Ранее Сидорова прокомментировала сравнения с Еленой Исинбаевой.