Сидорова прокомментировала сравнения с Исинбаевой
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«Исинбаева не звонила, но я видела сообщение, очень приятно, конечно. Параллели с Исинбаевой? Это неизбежность, принимаю как должное», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.
На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.
Ранее Сидорова рассказала о частоте проверок на допинг на ЧМ по лёгкой атлетике.