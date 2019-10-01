Сидорова прокомментировала сравнения с Исинбаевой

Короткая ссылка
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, высказала мнение о сравнении с двукратной олимпийской чемпионкой в этой же дисциплине Еленой Исинбаевой.
Сидорова прокомментировала сравнения с Исинбаевой
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
  • globallookpress.com

«Исинбаева не звонила, но я видела сообщение, очень приятно, конечно. Параллели с Исинбаевой? Это неизбежность, принимаю как должное», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.

На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.

Ранее Сидорова рассказала о частоте проверок на допинг на ЧМ по лёгкой атлетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить