Сидорова прокомментировала сравнения с Исинбаевой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, высказала мнение о сравнении с двукратной олимпийской чемпионкой в этой же дисциплине Еленой Исинбаевой.

«Исинбаева не звонила, но я видела сообщение, очень приятно, конечно. Параллели с Исинбаевой? Это неизбежность, принимаю как должное», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.

На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.

Ранее Сидорова рассказала о частоте проверок на допинг на ЧМ по лёгкой атлетике.