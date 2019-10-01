Сидорова о нейтральном статусе: уже привыкли, к сожалению

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, поделилась впечатлениями от выступления под нейтральным флагом.

«Не первый раз в таких условиях выступаем, но уже привыкли, к сожалению. Но я рада победе в любом случае», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее Сидорова рассказала, чем будет заниматься после победы на ЧМ по лёгкой атлетике.