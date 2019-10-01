Сидорова рассказала, чем будет заниматься после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, ставшая чемпионкой мира 2019 года, рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

«Не знаю, планы — отдохнуть, с мужем обязательно поедем на море, но пока не спланировали до конца. Сейчас чувствую большую усталость, хочется отдохнуть», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.

Она также рассказала, думает ли о предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Готовимся к Играм, но сейчас главное — отдохнуть. Потом будем обсуждать с тренерами, готовиться», — добавила 28-летняя спортсменка.

На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил Сидорову с золотой медалью ЧМ.