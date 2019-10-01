Сидорова рассказала, чем будет заниматься после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
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«Не знаю, планы — отдохнуть, с мужем обязательно поедем на море, но пока не спланировали до конца. Сейчас чувствую большую усталость, хочется отдохнуть», — заявила Сидорова по прилёте в Москву.
Она также рассказала, думает ли о предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио.
«Готовимся к Играм, но сейчас главное — отдохнуть. Потом будем обсуждать с тренерами, готовиться», — добавила 28-летняя спортсменка.
На мировом первенстве 2019 года Сидорова победила с результатом 4,95 метра, который является её личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире, впервые в карьере выиграв золото ЧМ.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил Сидорову с золотой медалью ЧМ.