Болельщик, ударивший бойца ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар», получил год колонии
- РИА Новости
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Денис Первачук был признан виновным по факту насилия против представителя правоохранительных органов и приговорён к одному году в колонии-поселении. Сам болельщик на суде свою вину признал.
В перерыве матча четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками команды хозяев и сотрудниками ОМОНа.
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