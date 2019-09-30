Болельщик, ударивший бойца ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар», получил год колонии

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Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес приговор по делу болельщика Дениса Первачука, который ударил сотрудника ОМОНа на матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (1:1).
Болельщик, ударивший бойца ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар», получил год колонии
  • РИА Новости

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Денис Первачук был признан виновным по факту насилия против представителя правоохранительных органов и приговорён к одному году в колонии-поселении. Сам болельщик на суде свою вину признал.

В перерыве матча четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» произошло столкновение между болельщиками команды хозяев и сотрудниками ОМОНа.

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