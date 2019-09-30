Дзюба рассказал о своём отношении к алкоголю

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что не употребляет крепкие напитки.

«Пиво вообще не люблю. И водку не люблю, и виски не люблю. Ну выпью шампанское Asti Martini. Реально, у меня прямо отторжение к алкоголю. Ни разу в жизни не был пьяным, клянусь. Шампанское Asti Martini — это да. И сангрия, в Испании подсел на неё. Но у нас в России просто нет сангрии нормальной. Водку пробовал один раз, грамм 20—30, я даже не смог. Меня прямо воротит от неё. Я сладкоежка. Говорят, кто любит сладкое, не любит алкоголь», — заявил Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Сангрия — это испанский прохладительный напиток. Чаще всего готовится на основе красного вина с добавлением свежих фруктов, сахара и некоторого количества крепкого алкоголя.

Ранее был оглашён состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром.