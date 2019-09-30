Спортивный агент предположил, что Россия пропустит две Олимпиады из-за допингового скандала
- AFP
«Список, который WADA направила России, состоит из 31 вопроса. Я точно знаю, что отвечать на них нечего. Никаких дискуссий и «совместной работы IT-специалистов WADA и России» не будет. Такое не прощается. Сейчас мы остались одни, совсем одни. Члены МОК на всех площадках категорически отказываются обсуждать условия или гарантии участия России в Олимпийских играх. Далее РУСАДА лишат статуса соответствия (хотя оно вообще ни при чём, но таков регламент), Россия не примет участия в двух ближайших Олимпиадах: летней 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине. МОК будет приглашать российских спортсменов на эти Игры индивидуально — в нейтральном статусе. Очень многие наши лидеры этих приглашений не получат, и ходить в CAS будет бессмысленно. И совершенно точно полетят головы наших спортивных руководителей», — написал Митьков в Facebook.
Также агент высказал предположение, что были подредактированы допинг-пробы российских спортсменов, завоевавших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
Ранее Ганус заявил, что WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории.