Спортивный агент предположил, что Россия пропустит две Олимпиады из-за допингового скандала

Спортивный агент Андрей Митьков поделился мнением о том, какие санкции ожидают Россию в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории имеющейся у Международного антидопингового агентства (WADA) информации.

«Список, который WADA направила России, состоит из 31 вопроса. Я точно знаю, что отвечать на них нечего. Никаких дискуссий и «совместной работы IT-специалистов WADA и России» не будет. Такое не прощается. Сейчас мы остались одни, совсем одни. Члены МОК на всех площадках категорически отказываются обсуждать условия или гарантии участия России в Олимпийских играх. Далее РУСАДА лишат статуса соответствия (хотя оно вообще ни при чём, но таков регламент), Россия не примет участия в двух ближайших Олимпиадах: летней 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине. МОК будет приглашать российских спортсменов на эти Игры индивидуально — в нейтральном статусе. Очень многие наши лидеры этих приглашений не получат, и ходить в CAS будет бессмысленно. И совершенно точно полетят головы наших спортивных руководителей», — написал Митьков в Facebook.

Также агент высказал предположение, что были подредактированы допинг-пробы российских спортсменов, завоевавших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ранее Ганус заявил, что WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории.