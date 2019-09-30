Ганус заявил, что WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере искажений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Ганус заявил, что WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории
  • © TOFIK BABAYEV
  • AFP

«По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учётом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года», — приводит слова Гануса ТАСС.

По его словам, к 9 октября от российских властей ждут внятных объяснений. Он отметил, что WADA хочет выяснить, по какой причине произошли изменения, для важности поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе. Ганус также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) предпринимает попытки влияния на РУСАДА, а WADA может это расценить как подтверждение своих выводов.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном отстранении России от ОИ-2020.

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