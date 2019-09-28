Губерниев высказался о возможном отстранении России от ОИ-2020

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное отстранение России от летней Олимпиады 2020 года в Токио.

«Зеппельт? Он делает свою работу. Важно понять, что нам действительно придётся очень туго, если подтвердятся какие-то истории из того, что говорил Хайо. Ситуация может очень сильно по нам ударить», — сказал Губерниев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он предположил, что возможные санкции могут оказаться более строгими, чем были до этого. Он также не уверен, что российская сторона сможет дать объяснение всему произошедшему.

«Не надо было допинг жрать! Мы в этом погрязли по горло. Другой вопрос, что процесс самоочищения мы прошли успешно, выиграли эту войну. Тем не менее что будет сейчас, даже представить боюсь», — добавил Губерниев.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.