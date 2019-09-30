«Рейнджерс» отправил хоккеистов Кравцова и Шестёркина в АХЛ

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил вратаря Игоря Шестёркина и форварда Виталия Кравцова в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Как сообщает клубная пресс-служба, россияне Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин продолжат подготовку в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорд Волфпэк».

В прошлом сезоне оба хоккеиста выступали в Континентальной хоккейной лиге. Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора», набрав 21 (8 + 13) очко, а Шестёркин сыграл 28 игр за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 24 победы и сыграв десять раз на ноль.

Ранее сообщалось, что ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ.