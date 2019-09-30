«Рейнджерс» отправил хоккеистов Кравцова и Шестёркина в АХЛ
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Как сообщает клубная пресс-служба, россияне Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин продолжат подготовку в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорд Волфпэк».
В прошлом сезоне оба хоккеиста выступали в Континентальной хоккейной лиге. Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора», набрав 21 (8 + 13) очко, а Шестёркин сыграл 28 игр за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 24 победы и сыграв десять раз на ноль.
Ранее сообщалось, что ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ.