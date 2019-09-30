«Рейнджерс» отправил хоккеистов Кравцова и Шестёркина в АХЛ

Короткая ссылка
Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил вратаря Игоря Шестёркина и форварда Виталия Кравцова в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
«Рейнджерс» отправил хоккеистов Кравцова и Шестёркина в АХЛ
  • @NYRangers
  • Twitter

Как сообщает клубная пресс-служба, россияне Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин продолжат подготовку в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорд Волфпэк».

В прошлом сезоне оба хоккеиста выступали в Континентальной хоккейной лиге. Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора», набрав 21 (8 + 13) очко, а Шестёркин сыграл 28 игр за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 24 победы и сыграв десять раз на ноль.

Ранее сообщалось, что ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить