Ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ

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В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролина Харрикейнз».

Поединок, проходивший в Роли на PNC Arena, завершился со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Евгений Кузнецов. Его соотечественник из «Каролины» Андрей Свечников оформил ассистентский хет-трик.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин участия в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» проиграл «Баффало» в предсезонном матче, Кросби получил травму.

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