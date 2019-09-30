Мамаев: в любой момент ждали подвоха от прокуратуры

Короткая ссылка
Футболист Павел Мамаев, 17 сентября вышедший на свободу из колонии общего режима в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, рассказал, о чём он думал в ожидании выхода из тюрьмы.
Мамаев: в любой момент ждали подвоха от прокуратуры
  • РИА Новости

«Когда уже озвучили решение, что нас выпускают, ждал этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17 сентября. В любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Потому каждый день, кроме выходных, мы встречали с тревогой. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела хороших новостей было мало», — рассказал футболист в интервью супруге Алане.

Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за участие в серии потасовок, которые произошли в Москве в октябре 2018 года. Футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября.

Ранее Мамаев рассказал, подвергался ли он физическому насилию в колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить