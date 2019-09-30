Мамаев: в любой момент ждали подвоха от прокуратуры

Футболист Павел Мамаев, 17 сентября вышедший на свободу из колонии общего режима в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, рассказал, о чём он думал в ожидании выхода из тюрьмы.

«Когда уже озвучили решение, что нас выпускают, ждал этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17 сентября. В любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Потому каждый день, кроме выходных, мы встречали с тревогой. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела хороших новостей было мало», — рассказал футболист в интервью супруге Алане.

Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за участие в серии потасовок, которые произошли в Москве в октябре 2018 года. Футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября.

Ранее Мамаев рассказал, подвергался ли он физическому насилию в колонии.