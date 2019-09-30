Капитан «Дерби Каунти» пропустит более года
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, футболист получил серьёзное повреждение в ходе дорожно-транспортного происшествия — разрыв двух связок колена. На полное восстановление уйдёт не менее 15 месяцев.
Кио и два его одноклубника, перебрав с алкоголем на собрании команды, отказались от услуг водителя. Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, игроки «Дерби Каунти» попали в серьёзное ДТП.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента одноклубники Кио были задержаны полицией.