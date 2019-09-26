Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, после собрания команды, прошедшего в форме обеда, несколько футболистов, в числе которых был капитан «Дерби» Ричард Кио, задержавшись после мероприятия, позволили себе выпить лишнего и, отказавшись от услуг водителей, сами сели в авто, на котором попали в ДТП.
Отмечается, что Кио получил серьёзную травму колена и с высокой долей вероятности выбыл до конца сезона, а его одноклубники задержаны полицией.
По итогам восьми туров Чемпионшипа «Дерби» с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что двум мужчинам были предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала».