Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП

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Несколько футболистов английского клуба «Дерби Каунти» стали участниками ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Футболисты «Дерби Каунти» в нетрезвом состоянии попали в ДТП
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, после собрания команды, прошедшего в форме обеда, несколько футболистов, в числе которых был капитан «Дерби» Ричард Кио, задержавшись после мероприятия, позволили себе выпить лишнего и, отказавшись от услуг водителей, сами сели в авто, на котором попали в ДТП.

Отмечается, что Кио получил серьёзную травму колена и с высокой долей вероятности выбыл до конца сезона, а его одноклубники задержаны полицией.

По итогам восьми туров Чемпионшипа «Дерби» с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что двум мужчинам были предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала».

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