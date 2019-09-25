СМИ: Двум мужчинам предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала»

Лондонская полиция предъявила обвинения двум мужчинам за нападение на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний Эшли Смит и 26-летний Джордан Нортовер обвиняются в попытке ограбления и угрозе оружием игрокам «Арсенала» Сеаду Колашинацу и Месуту Озилу. Также один из нападавших обвинён в хранении марихуаны. Суд над Нортовером состоится 26 сентября, над Смитом — 3 октября.

Нападение на футболистов «Арсенала» произошло на севере Лондона. На машину игроков «Арсенала» напала банда на скутерах. Колашинацу удалось отбиться от налётчиков, пока Озил бегал за помощью в ближайший ресторан.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли в четвёртый раунд Кубка Англии.