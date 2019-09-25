«Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли в четвёртый раунд Кубка Англии

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Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» пробились в четвёртый раунд Кубка Англии по футболу.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли в четвёртый раунд Кубка Англии
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В матче третьего раунда «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 5:0, а «Манчестер Сити» взял верх над «Престон Норт Энд» — 3:0.

В параллельных матчах «Лестер Сити» разгромил «Лутон Таун», «Эвертон» проиграл «Шеффилд Уэнсдей», «Сток Сити» уступил клубу «Кроули Таун», «Саугемптон» взял верх над «Портсмутом», а «Уотфорд» обыграл «Суонси Сити».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу третьего дивизиона.

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