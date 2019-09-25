«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу третьего дивизиона

Короткая ссылка
Лондонский клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от клуба Второй лиги «Колчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу третьего дивизиона
  • Twitter
  • © @SpursOfficial

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере, завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти представители третьего по силе дивизиона в системе английских футбольных лиг оказались сильнее прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов — 4:3.

В составе «Тоттенхэма» не забили Кристиан Эриксен и Лукас Моура.

Ранее сообщалось, что FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить