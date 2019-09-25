«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу третьего дивизиона

Лондонский клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от клуба Второй лиги «Колчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере, завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти представители третьего по силе дивизиона в системе английских футбольных лиг оказались сильнее прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов — 4:3.

В составе «Тоттенхэма» не забили Кристиан Эриксен и Лукас Моура.

Ранее сообщалось, что FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника.