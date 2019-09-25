«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв клубу третьего дивизиона
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Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере, завершилось вничью — 0:0.
В серии пенальти представители третьего по силе дивизиона в системе английских футбольных лиг оказались сильнее прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов — 4:3.
В составе «Тоттенхэма» не забили Кристиан Эриксен и Лукас Моура.
Ранее сообщалось, что FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника.