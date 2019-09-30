Азар заявил, что с пониманием относится к критике

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал об отношении к критическим высказываниям в свой адрес.

«Меня не волнует критика, я должен доказывать свой уровень игры на футбольном поле. Болельщики знают меня, потому мне нужно стать лучше, чтобы они могли мной гордиться. От меня многого ждут, и критика — это нормально. Не всё идет идеально, но мы возглавляем таблицу Ла Лиги. Я сам восстановился после травмы, чувствую себя на 100%. Мне надо играть решительно, забивать голы. Когда начну забивать, всё будет гораздо проще», — приводит слова Азара El Mundo Deportivo.

Бельгийский футболист летом перешёл в мадридский «Реал» из «Челси» за €100 млн, однако после травмы имеет проблемы с попаданием в основной состав команды.

Ранее сообщалось, что Рамосу грозит дисквалификация на четыре матча за оскорбление судьи.