Правительство России планирует выделить 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2020 году

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Стало известно, какую сумму правительство России планирует выделить на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году.
Правительство России планирует выделить 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2020 году
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в проекте федерального бюджета следует, заложено 65,4 млрд рублей. Согласно оценкам, общая сумма на данную программу в 2019 году составила 83,5 млрд рублей, вместо заявленных 51,57 млрд.

2 октября проект бюджета будет рассматриваться на внеочередном заседании совета Государственной думы. После этого его направят в Совет Федерации, Банк России, Счётную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, для рассмотрения проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

Ранее фанат ЦСКА Малосолов отреагировал на решение суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей.

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