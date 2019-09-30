Правительство России планирует выделить 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2020 году

Стало известно, какую сумму правительство России планирует выделить на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, в проекте федерального бюджета следует, заложено 65,4 млрд рублей. Согласно оценкам, общая сумма на данную программу в 2019 году составила 83,5 млрд рублей, вместо заявленных 51,57 млрд.

2 октября проект бюджета будет рассматриваться на внеочередном заседании совета Государственной думы. После этого его направят в Совет Федерации, Банк России, Счётную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, для рассмотрения проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

Ранее фанат ЦСКА Малосолов отреагировал на решение суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей.