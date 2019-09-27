Фанат ЦСКА Малосолов отреагировал на решение суда оштрафовать его на 20 тысяч рублей

Болельщик московского ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал решение суда по своему делу. Фанат в Twitter оскорбил бывшего нападающего столичного «Спартака» Луиса Адриано.

«Не удовлетворён результатом, вынесен штраф в 20 тысяч. Но дело не в деньгах — я не признаю вину. Пытались доказать, что тот твит не содержал никаких расистских признаков, а был поведенческой оценкой матча», — цитирует фаната «Чемпионат».

По его словам, суд практически не учитывал проведённую экспертизу со стороны защиты, теперь Малосолов намерен обжаловать данное решение.

«Что же «Спартаку» делать с высказываниями собственных болельщиков, которые оскорбляют своих игроков, тренера и рано или поздно заговорят о Цорне? Будировать прошлое не будем, а «Спартаку» придётся засудить тысячи своих болельщиков и даже ветерана Рейнгольда», — добавил Малосолов.

Фанат во время предсезонного матча московской команды с ЦСКА некорректно отреагировал на удаление защитника Кирилла Набабкина после нескольких столкновений с Адриано, назвав его в своём Twitter обезьяной.

Ранее фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тыс. рублей за твит про Луиса Адриано.