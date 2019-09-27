Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.

Фанат во время предсезонного матча московской команды с ЦСКА некорректно отреагировал на удаление защитника Кирилла Набабкина после нескольких столкновений с Адриано, назвав его в своём Twitter «обезьяной».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом.