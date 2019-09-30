Мостовой раскритиковал трансфер Тиля в «Спартак»

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подверг критике приобретение полузащитника команды Гуса Тиля.
Мостовой раскритиковал трансфер Тиля в «Спартак»
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«Цена очень высокая. Почему? Как так? Когда платишь за человека 20 млн, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришёл, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было всё видно. А здесь что-то не то», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Тиль перешёл в «Спартак» из голландского «АЗ Алкмаар» за €18 млн. В составе красно-белых хавбек провёл восемь матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет кандидатов на пост главного тренера в Нидерландах и Германии.

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