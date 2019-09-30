Мостовой раскритиковал трансфер Тиля в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой подверг критике приобретение полузащитника команды Гуса Тиля.

«Цена очень высокая. Почему? Как так? Когда платишь за человека 20 млн, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришёл, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было всё видно. А здесь что-то не то», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Тиль перешёл в «Спартак» из голландского «АЗ Алкмаар» за €18 млн. В составе красно-белых хавбек провёл восемь матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет кандидатов на пост главного тренера в Нидерландах и Германии.