Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером в Instagram

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским в социальных сетях.
Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером в Instagram
  • @khabib_nurmagomedov
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Нурмагомедов в своём Instagram опубликовал совместное фото с Загорским, а также бойцами смешанного стиля Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым.

«Я и звёзды ММА. Было время, когда я мечтал, чтобы меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите», — подписал фото Нурмагомедов.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что ему неинтересно смотреть бои Нурмагомедова.

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