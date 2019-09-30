Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером в Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пошутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским в социальных сетях.

Нурмагомедов в своём Instagram опубликовал совместное фото с Загорским, а также бойцами смешанного стиля Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым.

«Я и звёзды ММА. Было время, когда я мечтал, чтобы меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите», — подписал фото Нурмагомедов.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что ему неинтересно смотреть бои Нурмагомедова.