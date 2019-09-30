Александр Емельяненко заявил, что ему неинтересно смотреть бои Нурмагомедова
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«Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он все правильно делает — изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно», — приводит слова Емельненко «Спорт-Экспресс».
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Емельяненко заявил, что хочет создать свой бойцовский промоушен.