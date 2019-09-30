Александр Емельяненко хочет создать свой бойцовский промоушен

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что у него есть идея создать свой промоушен в MMA.
Александр Емельяненко хочет создать свой бойцовский промоушен
  • РИА Новости

«Бои у нас потеряли в зрелищности. Смотреть не на кого. Поэтому я придумал новый вид смешанных единоборств — Universal World Fight», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его словам, поединок должен будет состоять из трёх раундов, первый из которых бойцы проведут в стойке, второй — в борьбе с ограничением в 30 секунд на приём в партере, а в третьем раунде будет разрешено всё. При этом он уверен, что у ударников не возникнет преимущества в первом раунде.

«Конечно, моя версия будет более зрелищной, чем классические бои ММА. Бойцы будут показывать себя с разных сторон. Люди приходят для того, чтобы посмотреть на бой, а не на 15-минутную возню в партере», — сказал Емельяненко.

На счету Емельяненко 36 боёв в MMA, в 28 из которых он одержал победу, в семи поединках потерпел поражение, а также одна схватка завершилась ничьей.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что может нокаутировать Михаила Кокляева менее чем за пять секунд.

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