Александр Емельяненко заявил, что может нокаутировать Кокляева менее чем за 5 секунд

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Для меня это даже не бой, а очередной тренировочный день, подготовка к следующим поединкам. Это спарринг против человека, который решил выскочить против меня на ринге, попытать счастья. Видимо, думает, что раз поезда таскает, корабли двигает, то и в моей стихии будет себя уверенно чувствовать. Но это далеко не так. Многие люди с развитой мускулатурой заблуждаются на счёт своих боевых качеств», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он высказал мнение, что его соперник сможет выдержать четыре раунда поединка, который пройдёт по правилам бокса.

«Поддаваться я не буду, но попробую растянуть бой на максимально длинную дистанцию, чтобы продемонстрировать, что человек, который всю жизнь поднимает железяки, заблуждается. Сколько бы продлился бой, если бы я работал в полную силу? Столько, сколько нужно времени, чтобы соперники сблизились друг с другом. Самый быстрый нокаут в UFC — 5 секунд? Я могу поставить новый рекорд, но зачем?» — добавил боец.

Поединок Емельяненко с Кокляевым состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

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