Александрова поднялась на 38-е место в рейтинге WTA
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Рейтинг выложен на официальном сайте организации.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, на втором месте располагается представительница Чехии Каролина Плишкова, а замыкает тройку лучших украинка Элина Свитолина.
Лучшей из российских теннисисток является Екатерина Александрова, поднявшаяся с 39-й на 38-ю позицию. Анастасия Павлюченкова опустилась на 40-ю строчку. Среди остальных россиянок Вероника Кудерметова занимает 42-е место, Дарья Касаткина — 45-е, Светлана Кузнецова — 56-е, Анна Блинкова — 65-е, Маргарита Гаспарян — 79-е, Анастасия Потапова — 89-е, Наталья Вихлянцева — 93-е, а Анна Калинская замыкает первую сотню.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на 35-е место в рейтинге ATP.