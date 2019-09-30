Александрова поднялась на 38-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг выложен на официальном сайте организации.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, на втором месте располагается представительница Чехии Каролина Плишкова, а замыкает тройку лучших украинка Элина Свитолина.

Лучшей из российских теннисисток является Екатерина Александрова, поднявшаяся с 39-й на 38-ю позицию. Анастасия Павлюченкова опустилась на 40-ю строчку. Среди остальных россиянок Вероника Кудерметова занимает 42-е место, Дарья Касаткина — 45-е, Светлана Кузнецова — 56-е, Анна Блинкова — 65-е, Маргарита Гаспарян — 79-е, Анастасия Потапова — 89-е, Наталья Вихлянцева — 93-е, а Анна Калинская замыкает первую сотню.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв поднялся на 35-е место в рейтинге ATP.