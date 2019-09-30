Рублёв поднялся на 35 место в рейтинге ATP

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Опубликован обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв поднялся на 35 место в рейтинге ATP
  • © Reuters

Рейтинг выложен на официальном сайте организации.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, на втором месте располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке. Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с 36-го на 35-е место.

Ранее премьер-министр Индии выразил восхищение теннисистом Медведевым.

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