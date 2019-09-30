Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

«Кононов не тот тренер, который нужен был «Спартаку». Но нельзя забывать: он оказался в тяжёлых условиях, когда достичь лучшего результата было проблематично. Летом клуб покинули почти все лидеры, новые футболисты пришли не сразу, им в любом случае требуется время на адаптацию. Отсутствие сформировавшегося коллектива, большое количество молодых игроков, которые пока не готовы тащить за собой, и новички — такой коктейль не способствует росту. На ком бы не остановил выбор «Спартак», новому наставнику будет очень сложно», — цитирует Бубнова Sportbox.

Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московского «Спартака» после поражения в матче с «Оренбургом» в рамках 11-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Широков заявил, что сегодня же поехал бы в «Спартак».