Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков заявил, что готов стать главным тренером команды.

«Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы я имел лицензию, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получать лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, могут шуметь и так далее?» — заявил Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

38-летний Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год. «Спартак» лишился главного тренера после отставки Олега Кононова.

Ранее сообщалось, что Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака».