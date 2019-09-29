Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20) в пользу сборной Сербии, которая во второй раз в истории победила на чемпионате Европы.

Сборная России прекратила борьбу за континентальный трофей на стадии четвертьфинала, уступив будущим финалистам турнира, команде Словении.

Ранее генсек Всероссийской федерации волейбола оценил шансы Бузато остаться главным тренером женской сборной России по волейболу.