Генсек ВФВ оценил шансы Бузато остаться главным тренером женской сборной России по волейболу

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказал мнение о будущем в команде Серджио Бузато, исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России.
Генсек ВФВ оценил шансы Бузато остаться главным тренером женской сборной России по волейболу
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«Будущее у Бузато в национальной команде всегда есть, он работает со сборными России почти 20 лет. То, что он, как и вся команда, отработал Кубок мира на отлично — это мы видели, но решение о том, продолжит ли он руководить командой, будет принято президиумом немного позже — думаю, в начале ноября», — приводит слова Яременко ТАСС.

Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера.

Ранее сообщалось, что в ВФВ положительно оценили выступление российских волейболисток на Кубке мира.

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