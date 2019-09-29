В «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак»
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- РИА Новости
«Мы не готовы отпускать Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, и он очень важен для команды», — цитирует ТАСС Кияева.
Федотов возглавляет «Оренбург» с 2017 года. «Спартак» лишился главного тренера после отставки Олега Кононова, под руководством которого команда потерпела четыре поражения подряд в РПЛ.
Ранее Дасаев заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды кого-то из бывших спартаковцев.