В «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак»

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Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что не отпустит главного тренера команды Владимира Федотова в случае предложения от московского «Спартака».
В «Оренбурге» заявили, что не готовы отпустить Федотова в «Спартак»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы не готовы отпускать Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, и он очень важен для команды», — цитирует ТАСС Кияева.

Федотов возглавляет «Оренбург» с 2017 года. «Спартак» лишился главного тренера после отставки Олега Кононова, под руководством которого команда потерпела четыре поражения подряд в РПЛ.

Ранее Дасаев заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды кого-то из бывших спартаковцев.

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