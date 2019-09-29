Дасаев: хотел бы видеть главным тренером команды кого-то из бывших спартаковцев
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«Ну, мы отмучились. Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак». Хотелось бы видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев», — цитирует Дасаева «Чемпионат».
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре Российской премьер-лиги.
Ранее Ловчев выразил мнение, что «Спартак» возглавит зарубежный специалист.