Дасаев: хотел бы видеть главным тренером команды кого-то из бывших спартаковцев

Экс-вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев считает, что новым главным тренером команды после отставки Олега Кононова должен стать человек, ранее выступавший за клуб.

«Ну, мы отмучились. Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак». Хотелось бы видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре Российской премьер-лиги.

Ранее Ловчев выразил мнение, что «Спартак» возглавит зарубежный специалист.