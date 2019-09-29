Самедов — об отставке Кононова: терпение руководства лопнуло

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Самедов — об отставке Кононова: терпение руководства лопнуло
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«11 туров прошло — почти половина чемпионата, — а команда не прогрессирует, и результата нет. Видимо, терпение руководства лопнуло, потому отставка была ожидаема. Как решит руководство, тот и придёт на смену. Тут ещё вопрос в том, что футболисты брались под одного тренера, а придёт другой. Трудно будет что-то требовать от него в этом сезоне, потому что соперники ушли далеко вперёд. Хотя всё возможно», — приводит слова Самедова «РБ-Спорт».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» устроили драку после поражения от «Оренбурга».

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