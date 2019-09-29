Буффон: благодарен жизни, что пока не выиграл Лигу чемпионов

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что отсутствие победы в Лиге чемпионов мотивирует его на продолжение карьеры.

«Для меня это большой стимул, и я должен поблагодарить жизнь за то, что пока не выиграл ЛЧ. Иначе я спрашивал бы себя, зачем продолжаю играть», — цитирует Буффона Goal.com.

По его словам, он всё ещё пытается это сделать, хотя у него даже нет гарантии на участие в еврокубках.

Буффон перешёл в «Ювентус» из ПСЖ летом 2019 года. В парижском клубе он отыграл один сезон. До этого вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.

Ранее Буффон побил рекорд Паоло Мальдини среди итальянских футболистов.