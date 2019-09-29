Фанаты «Спартака» назвали Федуна убийцей клуба
- © Юлия Честнова
- РИА Новости
Фанаты команды, у которых на футболках было написано по одной букве, выстроились в ряд на трибуне, в результате чего получилась фраза: «Федун — убийца «Спартака».
После десяти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом».
Акция с недвусмысленным посланием от болельщиков «Спартака» на матче с «Оренбургом» 😐 pic.twitter.com/x8ZGJIornL— SPORT24.ru (@sport24_ru) September 29, 2019