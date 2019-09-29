Фанаты «Спартака» назвали Федуна убийцей клуба

Болельщики московского «Спартака» выразили своё отношение к владельцу клуба Леониду Федуну во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Фанаты команды, у которых на футболках было написано по одной букве, выстроились в ряд на трибуне, в результате чего получилась фраза: «Федун — убийца «Спартака».

После десяти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом».