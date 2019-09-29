Фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом»

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Болельщики московского «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес главного тренера команды Олега Кононова на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

После десяти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что Андре Шюррле и Самуэль Жиго пропустят матч 11-го тура с «Оренбургом».

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