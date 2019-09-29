Фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом»

Болельщики московского «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес главного тренера команды Олега Кононова на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». После десяти туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Ранее сообщалось, что Андре Шюррле и Самуэль Жиго пропустят матч 11-го тура с «Оренбургом».