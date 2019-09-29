Бывший футболист «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе
- Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает издание globoesportecom, которое опубликовало видео инцидента.
Отмечается, что «Сантос» уже отреагировал на произошедшее. Клуб сообщил, что временно отстранил игрока от команды, а дело было передано в юридический отдел.
Сам Куэва заявил, что защищался. По его словам, неизвестный ударил его бутылкой, на что он отреагировал. При этом он извинился за свой поступок.
Ранее в Федерации бокса России опровергли информацию о драке в отеле на ЧМ.