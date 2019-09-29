Бывший футболист «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе

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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, который ныне выступает за бразильский «Сантос», стал участником драки в одном из ночных клубов Сан-Паулу.
Бывший футболист «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе
  • Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание globoesportecom, которое опубликовало видео инцидента.

Отмечается, что «Сантос» уже отреагировал на произошедшее. Клуб сообщил, что временно отстранил игрока от команды, а дело было передано в юридический отдел.

Сам Куэва заявил, что защищался. По его словам, неизвестный ударил его бутылкой, на что он отреагировал. При этом он извинился за свой поступок.

Ранее в Федерации бокса России опровергли информацию о драке в отеле на ЧМ.

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