В Федерации бокса России опровергли информацию о драке в отеле на ЧМ

В Федерации бокса России заявили, что информация о потасовке в отеле Hyatt в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу не соответствует действительности.

«Нам ничего не известно об упомянутом инциденте. Информация похожа на вброс. Очень странным выглядит то, что в сообщении говорится о ночи с 19 на 20 сентября. 20 сентября прошли полуфиналы чемпионата мира по боксу, всё было замечательно. Никаких сообщений о ночных инцидентах в Федерацию бокса России не поступало», — цитирует «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы Федерации.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что участники ЧМ по боксу устроили дебош в одном из отелей Екатеринбурга.