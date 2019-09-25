В Федерации бокса России опровергли информацию о драке в отеле на ЧМ

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В Федерации бокса России заявили, что информация о потасовке в отеле Hyatt в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу не соответствует действительности.
В Федерации бокса России опровергли информацию о драке в отеле на ЧМ
  • Pixabay

«Нам ничего не известно об упомянутом инциденте. Информация похожа на вброс. Очень странным выглядит то, что в сообщении говорится о ночи с 19 на 20 сентября. 20 сентября прошли полуфиналы чемпионата мира по боксу, всё было замечательно. Никаких сообщений о ночных инцидентах в Федерацию бокса России не поступало», — цитирует «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы Федерации.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что участники ЧМ по боксу устроили дебош в одном из отелей Екатеринбурга.

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