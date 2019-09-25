СМИ: Участники ЧМ по боксу устроили дебош в одном из отелей Екатеринбурга

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Участники чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге, устроили потасовку в отеле Hyatt.
СМИ: Участники ЧМ по боксу устроили дебош в одном из отелей Екатеринбурга
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает Baza в Telegram, в ночь с 19 на 20 сентября представители федерации устроили вечеринку в баре отеля Hyatt. Позднее между несколькими представителями региональных федераций вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Окружающие пыталась разнять конфликтующие стороны. В инцидент вмешались бойцы Росгвардии, которые сумели разнять наиболее активных участников потасовки и сопроводить их в номера.

Чемпионат мира по боксу проходил с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

Ранее Уорд заявил, что Ковалёв проиграет Альваресу.

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