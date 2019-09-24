Уорд считает, что Ковалёв проиграет Альваресу

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд высказал мнение о предстоящем бое россиянина Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.
Уорд считает, что Ковалёв проиграет Альваресу
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Может быть много вариантов, но сейчас я склоняюсь к победе Альвареса. Ковалёв больше не Крашер. Он просто Сергей Ковалёв. Он до сих пор опасный парень, но только в первой половине боя. Если Альварес не будет перегруженным и правильно наберёт вес, то он замучит Ковалёва», — приводит слова Уорда Boxing News 24.

Он выразил мнение, что бой завершится в 11—12-м раунде.

«Дело в том, что Сергею далеко за 30. Это денежный бой для него. Я уверен, что он попытается победить, но я склоняюсь к победе Канело после остановки в поздних раундах», — добавил британец.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв назвал предстоящий бой с Альваресом самым важным в своей жизни.

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