Ковалёв назвал предстоящий бой с Альваресом самым важным в своей жизни

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказал мнение о важности предстоящего боя с обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Вне всяких сомнений, это самый важный бой в моей жизни. Если я смогу побить Канело, думаю, я стану кандидатом на получение звания лучшего боксёра года. Но кроме того, это придаст яркости моему наследию. Знаю, что моё наследие уже написано, но победа над таким топ-боксёром, как Сауль, поднимет мой престиж», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее Ковалёв высказал мнение, что Альваресу будет комфортно боксировать в полутяжёлой весовой категории.