Ковалёв считает, что Альваресу будет комфортно боксировать в полутяжёлой весовой категории

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказал мнение, что обладателю поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу будет комфортно выступать в более тяжёлой весовой категории.

«Не удивлён, что Канело захотел встречи со мной. Он молод, силён и каждый год прибавляет. Думаю, что для среднего веса он сбрасывает много килограммов. Полутяжёлая категория — его реальный вес, возможно, даже немного больше. Ему будет комфортно», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

Он отметил, что, помимо скорости, у Альвареса хорошая защита, мощь и навыки в целом.

«Он отлично двигается на ногах, так что именно поэтому я должен быть хорошо готов к этой встрече», — добавил 36-летний россиянин.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт высказался о боксёрском бое Ковалёва и Альвареса в один день с турниром UFC 244.