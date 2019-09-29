«Флорида» по буллитам обыграла «Тампу» в предсезонном матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи и овертайм завершились вничью — 0:0.

В серии буллитов победу «Флориде» принёс бросок Винсента Трочека.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 25 бросков с игры и ни разу не пропустил в серии буллитов. Его оппонент и соотечественник Андрей Василевский записал в свой актив 28 сейвов по ходу встречи.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Флориды» Евгений Дадонов результативными действиями не отличились.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников начнёт сезон-2019/20 в АХЛ.