Российский форвард «Детройта» Свечников начнёт сезон-2019/20 в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» принял решение отправить российского нападающего Евгения Свечникова в свой фарм-клуб «Гранд Рэпидс Гриффинс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Мичигана.

Именно в АХЛ 22-летний Свечников начнёт сезон-2019/20.

Евгений был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года, но до сих пор не смог закрепиться в основной команде клуба. Весь сезон-2018/19 форвард пропустил из-за травмы, а за два предыдущих провёл в сильнейшей лиге планеты суммарно 16 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин был переведён в фарм-клуб калифорнийцев в АХЛ.