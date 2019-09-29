«Лос-Анджелес» отправил российского форварда Прохоркина в фарм-клуб в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» отправил российского нападающего Николая Прохоркина в свой фарм-клуб «Онтарио Рейн», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт калифорнийского коллектива.

Отмечается, что именно в АХЛ 26-летний форвард, заключивший с «Кингз» годичный контракт новичка минувшим летом, начнёт сезон-2019/20.

Минувший сезон Прохоркин отыграл в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, отметившись в общей сложности 22 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами в 52 поединках регулярного чемпионата и плей-офф лиги. В своей карьере Николай становился обладателем Кубка Гагарина, а также помог сборной России одержать победу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассмотрит вопрос проведения матчей в России.