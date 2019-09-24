НХЛ рассмотрит вопрос проведения матчей в России

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Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по международным операциям Марк Блэк заявил о намерении рассмотреть вопрос возможности проведения матчей в России.
НХЛ рассмотрит вопрос проведения матчей в России
  • © Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com
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«После того как мы заключили контракт с «Яндексом», принимая во внимание великую хоккейную истории России, мы оцениваем возможность проведения матча в этой стране. Безусловно, мы открыты к обсуждению этого. Благодаря великой хоккейной истории России в будущем здесь могут пройти матчи НХЛ», — приводит слова Блэка SportBusiness.

Прежде клубы из НХЛ всего один раз приезжали в Россию — в 2010 году «Каролина Харрикейнз» посетила Санкт-Петербург, где сыграла со СКА, уступив со счётом 3:5.

Ранее Андрей Василевский заявил, что хочет провести всю карьеру в «Тампа-Бэй».

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