Василевский заявил, что хочет провести всю карьеру в «Тампа-Бэй»

Короткая ссылка
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что хочет провести всю игровую карьеру в одной команде.
Василевский заявил, что хочет провести всю карьеру в «Тампа-Бэй»
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Что дал мне новый контракт? В первую очередь уверенность в будущем. Теперь мне не придётся забивать голову всевозможными мыслями о контракте, и я смогу сосредоточиться непосредственно на игре. Слава богу, теперь эта бумажная работа на ближайшие девять лет завершена, и я очень рад, что останусь в «Тампе». Если честно, у меня давно была задача отыграть в одном клубе всю карьеру», — приводит слова Василевского пресс-служба лиги.

25-летний хоккеист отметил, что у него было много вариантов перейти в другой клуб нынешним летом, но он продлил соглашение с «Тампой».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года. Он начал играть за «Лайтининг» с 2014 года. В его активе 208 матчей, 18 из которых он отыграл на ноль. В среднем он отражает 91,9% бросков.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» отправил пятерых россиян в фарм-клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить