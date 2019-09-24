Василевский заявил, что хочет провести всю карьеру в «Тампа-Бэй»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что хочет провести всю игровую карьеру в одной команде.

«Что дал мне новый контракт? В первую очередь уверенность в будущем. Теперь мне не придётся забивать голову всевозможными мыслями о контракте, и я смогу сосредоточиться непосредственно на игре. Слава богу, теперь эта бумажная работа на ближайшие девять лет завершена, и я очень рад, что останусь в «Тампе». Если честно, у меня давно была задача отыграть в одном клубе всю карьеру», — приводит слова Василевского пресс-служба лиги.

25-летний хоккеист отметил, что у него было много вариантов перейти в другой клуб нынешним летом, но он продлил соглашение с «Тампой».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года. Он начал играть за «Лайтининг» с 2014 года. В его активе 208 матчей, 18 из которых он отыграл на ноль. В среднем он отражает 91,9% бросков.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» отправил пятерых россиян в фарм-клуб.